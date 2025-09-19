Выборг превратился в Венецию: кадры погодной катастрофы

Мощный продолжительный ливень превратил Выборг в огромное озеро. Ночная гроза обрушила на город половину от месячной нормы осадков. Как сообщают СМИ, тысячи жителей остались без света, а движение по улицам оказалось затруднено из-за потопа. Больше всего пострадала набережная 40-летия ВЛКСМ и перекресток улицы Суворова и Московского проспекта. В отдельных местах уровень воды поднимался до пояса.

В одном из торговых центров города вода затопила помещения магазинов. Жители Выборга активно делятся кадрами наводнения в социальных сетях.

Ночной ливень уже обновил суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Предыдущий максимум был в 2007 году и составлял 30 мм, сообщает портал 78.ru.