Что происходит с россиянками в «липовых» модельных агентствах

Под видом престижных кастингов и «эксклюзивных» предложений фальшивые модельные агентства вовлекают девушек в мошеннические схемы, лишая их денег.

© нейросеть Kandinsky 3.1

О механизме работы таких организаций рассказал эксперт HFM «Помощь и поддержка девушек-моделей» Алексей Вербицкий.

«Картинка выглядит убедительно. Девушку приглашают в офис в центре города, перед этим показав аккуратный сайт с фотографиями «успешных моделей» (на деле со стоковыми или украденными фотографиями). На встрече создается иллюзия солидности, а давление временем («предложение действует только сегодня») лишает возможности обдумать ситуацию», – рассказал эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По словам Алексея Вербицкого, мошеннические модельные агентства ищут девушек через социальные сети и публичные места, такие как торговые центры. Жертву сразу окружает похвала, убеждая, что она идеально подходит для крупного проекта: «У вас уникальная внешность», «Мы искали именно ваш типаж». Эта лестная похвала отключает критическое мышление. Затем девушек приглашают на «бесплатный» кастинг или тестовую съемку.

На собеседовании тон резко меняется: объясняется, что без профессионального портфолио у девушки нет будущего, и проект ей не светит. Далее предлагают провести фотосессию только с их специалистами – фотографом, визажистом и стилистом – за крайне высокую цену, иногда в десятки тысяч рублей. Некоторые девушки даже берут кредиты, но после оплаты интерес со стороны лжеагентства быстро угасает.

Особую опасность представляет безопасность: съемки проходят в закрытых помещениях без контроля взрослых, что несет угрозу моральному и физическому здоровью. Последствия таких «кастингов» могут быть необратимыми.

Следующий этап – «обучение» при агентстве: дефиле, актерское мастерство, фотопозирование. Курсы платные, но низкого качества, а их необходимость сомнительна, объясняет эксперт. Дополнительно могут потребовать деньги за «продвижение» – регистрацию в базе, размещение анкеты или рекламную кампанию. Но заказчиков в таких базах, как правило, нет.

Наибольшую опасность, по мнению Вербицкого, представляет подписание договора. В нем прописываются условия, фактически превращающие модель в должника: обещают эксклюзивные услуги, но запугивают штрафами за отказ от работы, заставляют оплачивать транспорт и бытовые расходы. Юридически документ оформлен как оказание услуг, поэтому оспорить его через суд почти невозможно.

Финансовые потери – лишь часть проблемы. Гораздо сильнее страдает самооценка: когда после портфолио и «школы моделей» обещанная работа не появляется, девушке внушают, что она недостаточно старалась и у нее нет будущего в индустрии, что может привести к депрессии и отказу от мечты.

Чтобы не попасться на уловки лжеагентств, Вербицкий советует быть внимательными и обращать внимание на тревожные сигналы. Настоящие агентства не требуют оплаты от моделей: доход поступает от заказчика, а агентство получает процент. Требование самостоятельно оплачивать портфолио и услуги – повод насторожиться.

Эксперт рекомендует принимать решения без давления, забирать договор домой, тщательно читать и обсуждать его с родителями или юристом. Репутацию агентства лучше проверять через независимые источники, где известные модели делятся опытом сотрудничества.

Карьеру в модельном бизнесе построить можно, но она не связана с платными курсами и сомнительными портфолио. Если агентство зарабатывает на платежах начинающих моделей, а не на проценте от контрактов, это явные мошенники, заключил Алексей Вербицкий.