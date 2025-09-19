Супружеским парам в России могут запретить покупать презервативы

Правозащитный центр «Сорок Сороков» предложил ограничить продажу контрацептивов для пар, состоящих в браке. С соответствующей инициативой общественники обратились в Государственную Думу, передает Life.ru.

© AaronAmat/iStock.com

Согласно тексту обращения, «это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа».

В организации отметили, что обеспечение доступности контрацептивных средств приводит к снижению уровня рождаемости и усугублению демографической ситуации. Они указали, что в 2023 году количество новорожденных в России не превысило 11,3 миллиона, а естественная убыль населения составила более полумиллиона человек. Если ограничить доступ к контрацептивам, среднее число детей в семье увеличится с нынешних 1,5 до 2,5-3, утверждают в правозащитном центре.

Со слов его представителей, «с демографической точки зрения введение ограничений на контрацептивы для супругов окажет положительное влияние на рост населения».

Общественники считают, что данный шаг позволит стабилизировать численность населения, создать более молодую рабочую силу и снизить нагрузку на пенсионную систему. Без таких шагов к 2050 году Россия столкнется с дефицитом 10 миллионов трудоспособных граждан, считают инициаторы.