Контрацептивы предложили запретить в России для супружеских пар

В России предложили ограничить продажу контрацептивов для супружеских пар. С соответствующей инициативой в Государственную думу обратился правозащитный центр «Сорок Сороков».

© Вечерняя Москва

— С демографической точки зрения введение ограничений на контрацептивы для супругов окажет положительное влияние на рост населения, — сказано в обращении центра.

В организации отметили, что доступность контрацепции способствует снижению рождаемости и усугубляет демографический кризис. Общественники считают, что ограничение доступа к данным средствам поможет стабилизировать численность населения, создать молодую рабочую силу и снизить нагрузку на пенсионную систему.

Они также подчеркнули религиозный аспект, указав, что в христианстве и исламе брак предназначен для продолжения рода, а контроль рождаемости противоречит божественному замыслу. Это ограничение, по их мнению, укрепит институт брака и снизит количество разводов. Кроме того, инициаторы уверены, что экономически выгодно перенаправить 50 миллиардов рублей, которые тратятся на импорт контрацептивов, на поддержку многодетных семей и строительство детских садов, передает Life.ru.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение министру культуры России Ольге Любимовой, в котором предлагает предоставлять для семейных пар скидки на «места для поцелуев» в кинотеатрах. Он подчеркнул, что это станет подтверждением государственной поддержки традиционных семейных ценностей и поможет укрепить браки, а также улучшить демографию.

Также депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил, что ежедневное отключение интернета в период с 23:00 до 02:00 в качестве акта «цифрового воздержания» может помочь стимулировать рождаемость, так как современные молодые пары предпочитают проводить свободное время в гаджетах вместо планирования большой семьи.