Артемий Лебедев показал, как выглядит после операции

50-летний Артемий Лебедев поделился снимком на больничной койке. Известный дизайнер заявил, что решился на пластическую операцию. На его странице в соцсети тут же начались обсуждения, зачем бизнесмену понадобилось менять что-то во внешности. Тем более, раньше он категорично высказывался о пластике, заявляя, что женщины помешались на улучшении своего лица и тела и в итоге стали похожи друг на друга как конвеерные.

«Дозрел до пластики носа. Хочу носяпу, как у Майкла Джексона, но только чтобы никто не догадался», — подписал фото Лебедев.

© соцсети

Но фанаты все же догадались. Многие уверены, что дизайнер всего лишь исправил носовую перегородку. Обычно такая операция проводится не столько из эстетических соображений, сколько по медпоказаниям.

«Обычно такая повязка при операции на перегородке. Знаем, бывали», «Дизайн носа кто делал?», Так-так, это избавит от храпа?«, "Да перегородку он попрвляет. Это мешает дышать и спать», «Ужасная операция. Держитесь, Артемий», — пишут фолловеры.

Не так давно Лебедев фигурировал в новостной повестке по другому поводу. Он стал папой в одиннадцатый раз. И не факт, что на этом плодовитый блогер остановится.

Ранее Артемий заявлял, что планирует еще как минимум четверых наследников. Всех детей дизайнер обещает обеспечить жильем.