У берегов Анапы завершили очистку моря от мазута

Специалисты полностью завершили работы по сбору мазута с морского дна у берегов Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. С 10 по 17 сентября водолазы подняли на берег у причала в поселке Джемете последние 443 мешка с нефтепродуктами.

За все время работы сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы погрузились под воду 21 591 раз. Всего они собрали 22 451 мешок с мазутом. Их общий вес превышает 2 000 тонн.

Очистку провели на 19 участках. Это прибрежные зоны Анапы, Джемете, Витязево, Веселовки, Волны и Артющенко в Темрюкском районе. Подводный мониторинг выявил там осевший мазут в 50-200 метрах от берега. Нефтепродукты собирали, чтобы предотвратить выброс на побережье.

Ранее владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть» выставили ущерб на 85 млрд рублей.