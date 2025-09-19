Режим «Черного неба» объявили в Новосибирске

В Новосибирске до вечера 19 сентября прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе (режим «черного неба»). Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.

Во время неблагоприятных метеоусловий основными источниками смога становятся выхлопные газы и выбросы промышленных предприятий. При безветренной погоде возникает приземная инверсия: температура у поверхности земли оказывается ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего вредные вещества накапливаются в приземном слое.

В этот период предприятия, производящая деятельность которых связана с выбросами загрязняющих веществ, должны сократить выбросы, а жителям рекомендуется проводить меньше времени на улице и по возможности ограничить использование личного транспорта.

— До 18:00 (15:00 по мск, — прим. «ВМ») 19 сентября 2025 года на территории Новосибирска и Искитима сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха. Продолжаются НМУ первой степени опасности, — цитирует сообщение ТАСС.

