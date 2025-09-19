Содержание школьных образовательных программ превышает разумные нормы на 15–30%, создавая избыточную нагрузку на педагогов и отрицательно влияя на качество обучения. Данную позицию озвучил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках круглого стола «Качество образования — основа достижения национальных целей» в Санкт-Петербурге.

По его информации, экспертная оценка, проведенная совместно с Минпросвещения и высшими учебными заведениями, продемонстрировала необходимость гармонизации стандартов для обеспечения плавного перехода учащихся из школы в систему высшего образования.

Музаев также подчеркнул, что бюрократическое бремя и повышенные требования к отчетности отвлекают учителей от их главной задачи — обеспечения высокого уровня преподавания. Особую тревогу вызывает утрата культуры объективной оценки: согласно данным Горного университета, около 40% аттестатов не отражают действительный уровень знаний выпускников due to субъективных обстоятельств (личные взаимоотношения, специфика малых населенных пунктов).

Ранее стало известно о возможном введении в российских образовательных учреждениях — как в школах, так и в вузах — обязательных занятий по психологии с акцентом на православные ценности.