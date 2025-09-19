Россиянка описала отдых в Центральной Америке словами «в Сочи стыдливо отводят глаза»

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова описала отдых в Центральной Америке словами «в Сочи стыдливо отводят глаза». Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, отправиться в отпуск в латинские страны гораздо выгоднее, чем на популярный курорт России. Тревел-блогерша подчеркнула, что цены на питание в Краснодарском крае выше латиноамериканских, а ночь в гостинице Сочи обходится от четырех тысяч рублей. При этом в Гондурасе или Никарагуа завтрак будет стоить два-три доллара (до 250 рублей), а номер с видом на океан от полутора до двух тысяч рублей.

Также Ершова отметила, что развлечения в Центральной Америке обладают «эффектом Discovery Channel» и обходятся туристам от 10 до 15 долларов (до 1,2 тысячи). В них входит снорклинг среди коралловых рифов и уникальные экскурсии в джунгли.

«И, знаете, я все-таки выберу Гондурас с его рисом, бананами и хитрыми улыбками местных, чем Сочи, где на каждый твой шаг навешан ценник "сезонный прайс"», — сделала вывод путешественница.

Ранее россиянка описала завтрак в Гондурасе словами «для русского это культурный шок». По сообщению блогерши, главное утреннее блюдо латиноамериканцев может стать «вызовом» для путешественников из РФ.