В России предложили изменить начало и окончание отопительного сезона

В Госдуме заявили, что в Российской Федерации пора перейти от единовременного начала отопительного сезона в учреждениях и жилых домах к гибкому запуску отопления.

Инициативу выдвинул первый зампредседателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев. Парламентарий считает, что вместо единовременного запуска тепла по всем городам следует перейти к гибкому зонированному регулированию.

По мнению депутата, в первую очередь подавать отопление необходимо в старые дома, где наблюдаются значительные теплопотери. А вот в современных хорошо утепленных новостройках, где остывание происходит медленнее, подключение можно отложить.

Такой же поэтапный подход предлагается применять и весной при отключении тепла. Для реализации этой идеи потребуется серьезная модернизация всей коммунальной инфраструктуры страны. Специалисты также напоминают, что перед началом сезона жителям стоит проверить батареи на наличие загрязнений и ржавчины.