Принцесса Кейт Миддлтон провела встречу с Меланией Трамп в Виндзоре. Об этом сообщает People.

В последний день государственного визита Трампов принцесса Уэльская и первая леди США посетили сады и коттедж Фрогмор в Виндзоре. Кейт Мидллтон была одета в шерстяную коричневую юбку и зеленый жакет с бантом, а Мелания Трамп — в замшевый жакет с поясом и светлые брюки. Мелания Трамп также встретилась с королевой Камиллой в библиотеке.

До этого издание Radar Online со ссылкой на инсайдера рассказало, что Кейт Миддлтон начала резко терять вес.

«Кейт болезненно худая, и люди обеспокоены тем, что это признак того, что она с трудом восстанавливается после лечения рака или, что еще хуже, у нее случился рецидив. Она многое пережила и хочет быть рядом с королевской семьей и вносить свой вклад, но, очевидно, что она нездорова. Ходят слухи, что у Кейт довольно тяжелый период: у нее нет аппетита, и из-за этого она стремительно теряет вес. Она истощена, ее мышцы исчезают», — заявил собеседник таблоида.

22 марта 2024 года жена принца Уильяма сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. 9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем.