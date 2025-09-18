Названы самые популярные концерты у россиян

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» назвал стадионные концерты рэперов Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) и Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) самыми популярными у россиян по объему продаж в стриминге. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе компании.

Также в список наиболее востребованных концертов у слушателей попали исполнители с «высокой долей суперфанов на стриминге», наиболее вовлеченной аудитории в слушание — рэперы OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов), Saluki (настоящее имя — Арсений Несатый) и инди-группа «Дайте танк (!)».

Отмечается, что подписчики «Яндекс Музыки» с сентября 2024 года потратили миллиард рублей на концерты.

«Возможность приобрести билет на концерты и фестивали прямо в "Яндекс Музыке" – это полезная функция для всех игроков. Фактически сервис объединяет два мира — онлайн, где рождается интерес к артисту, и офлайн, где он встречается со своей аудиторией. И дополнительно помогает сделать события артистов заметнее за счет новых каналов продвижения. Например, этим летом с "Дикой Мятой" получали поддержку. Постоянно слышу позитивные отклики и от гастролирующих артистов, и от промоутеров, для которых это эффективный и надежный инструмент продаж» — заявил Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята».

По словам руководителя сервиса Александры Сагалович, для «Яндекс Музыки» важно «создавать и внедрять технологии, которые укрепляют связь между музыкантами и их аудиторией».

«Наше партнерство с "Яндекс Афишей" открыло новые возможности для всех участников индустрии. Слушатели получили новый способ быть ближе к своим кумирам и не пропускать их живые выступления, а музыканты и промоутеры — новый канал для роста продаж билетов и соприкосновения с вовлеченной аудиторией благодаря точным рекомендациям», — сказала руководитель сервиса.

Директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили отмечает, что только минувшим летом на концерты пришлось 65,6% всех продаж билетов на сервисе в денежном выражении. По нашим прогнозам, к концу этого года сегмент музыкальных мероприятий на билетном рынке вырастет на 62% по сравнению с 2024 годом.

«По сути, мы создаем мост из онлайна в офлайн, что для организаторов — удобный способ быстро и точно доносить информацию об ивенте слушателям и промоутировать шоу. Для артистов это означает рост узнаваемости и дополнительную поддержку их творчества, а для слушателей — удобный и естественный путь от любимых треков к живым выступлениям. Все это формирует экосистему, в которой развивается концертная индустрия и укрепляется связь между организаторами, музыкантами и их слушателями», —добавил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши».

По результатам исследования J’son & Partners Consulting, «Яндекс Музыка» — крупнейший музыкальный сервис в России с долей рынка 50,9% на конец 2024 года. Сегодня стриминг в среднем слушают более 29 миллионов подписчиков.