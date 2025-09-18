Качество и стоимость услуг ЖКХ назвали главной тревогой россиян

Вопросы о качестве и стоимости услуг ЖКХ лидируют среди обращений к омбудсмену. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала на Всероссийском форуме развития отрасли, пишет ТАСС.

«Качество и стоимость услуг сегодня на первом месте среди того, что тревожит людей. Нельзя взыскивать за неоказанные услуги. Это первое, что вызывает у людей протест и чувство несправедливости», — сказала она.

Москалькова уточнила, что обращения на эту тему в аппарат омбудсмена были из Челябинской и Московской областей. В частности, в подмосковной Электростали не было горячей воды, а деньги за нее брали. Омбудсмен добавила, что в итоге за услуги сделали перерасчет.

В России ресурсные и обслуживающие организации совершают злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Прокурорами выявляются случаи, когда в тарифные решения необоснованно включаются ранее учтенные затраты, а также расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг», — сказал он.

В качестве примера Краснов привел оплату корпоративных мероприятий, онлайн-тренингов, командировок работников, а также проезда к месту отдыха членов их семей.

Он заявил, что Генпрокуратура требует «устранить те некрасивые моменты, когда в тарифы включаются, допустим, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и так далее».

Также Краснов рассказал, что поручил прокурорам за всеми такими «любителями начислений» обеспечить пристальный надзор и давать принципиальную оценку любым фактам злоупотреблений. Он добавил, что его ведомство потребовало откорректировать тарифы ЖКХ на общую сумму свыше 5,7 млрд рублей.

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России не будут дорожать в ближайшие полгода. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт напомнил, что по традиции индексация тарифов ЖКУ происходит летом.

«То есть в ближайшие полгода ЖКУ больше расти не будут. Закон регулирует частоту и темпы повышений тарифов», — объяснил он.

Селезнев добавил, что в перспективе предприятиям ЖКХ придется поднять тарифы до 20 процентов в соответствие с накопленными издержками. Финансист подчеркнул, что такое повышение более чем оправдано, учитывая степень износа оборудования, рост зарплат сотрудников и другие расходы, в том числе строительство инфраструктуры на Дальнем Востоке и газопроводов в Китай.

С 1 марта 2026 года крайняя дата внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги будет перенесена на пять дней — с 10-го на 15-е число месяца, что позволит россиянам избежать просрочек и начисления пени.

Об этом 17 сентября сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — сказал он в беседе с ТАСС.

Депутат пояснил, что изменения призваны повысить удобство россиян, поскольку граждане получают зарплату в разные даты.

«Не секрет, что многим зарплаты приходят не 1-го, 5-го или 10-го числа. Немало людей получают деньги 12-го числа, 15-го числа, а оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты», — указал парламентарий.

На время отсутствия в квартире хозяин может потребовать перерасчет платы жилищно-коммунальных услуг. Как сэкономить на счетах за коммуналку, изданию Дмитрий Бондарь.

Перерасчет платы за ЖКУ возможен, если квартировладелец уехал в отпуск или командировку длительностью от пяти дней. Соответствующее заявление необходимо подать в управляющую компанию. На снижение платы за «коммуналку» могут рассчитывать многодетные семьи и семьи с инвалидами. Данным категориям граждан полагается скидка до 50 процентов. Претендовать на льготу могут и пенсионеры, которые платят по счетам больше 22 процентов своей пенсии. Бондарь советует проверять квитанции на наличие ошибок. Порядок расчета платы можно проверить через ГИС ЖКХ или жилищную инспекцию.

Еще один способ сэкономить на оплате ЖКХ — поставить двухтарифный счетчик на электричество. Прибор учитывает сниженный тариф на потребление электроэнергии в ночные часы, благодаря чему, к примеру, житель Москвы может сэкономить на счетах за свет порядка 30 процентов. Если вопрос экономии стоит особо остро, то специалист советует воспользоваться рассрочкой.

«Конечно, если платежи все равно неподъемные, лучше сразу договориться с управляющей компанией о рассрочке, чем копить долги. Главное — не пускать дело на самотек», — рекомендовал Бондарь.

Существуют и другие лайфхаки, помогающие сэкономить на коммуналке. Среди них — светодиодные лампы и датчики движения. Снизить расходы на оплату электричества можно, регулярно моя окна. Также уменьшить траты можно, выключая из розеток неработающие электроприборы.