Раскрыт размер пенсии уехавшего из России Чубайса

Уехавший за границу Анатолий Чубайс продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тысяч рублей ежемесячно. По данным Mash, за 2,5 года после отъезда у бывшего спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями накопилось около 13,5 миллионов рублей.

Отмечается, что до того как покинуть Россию Чубайс продал все свое имущество, за которое получил 4,3 миллиарда рублей. В частности, политик избавился от более десяти земельных участков в Тверской области в деревне Быльцыно, двух домов в Тверской области, жилье в Одинцовском районе, двух квартир в Москве. Также Чубайс продал снегоходы Yamaha и Alpina Sherpa 2017 года, автомобиль BMW X5 2009 года.

Все свои деньги он хранит в банках Турции, Израиля, Кипра и Казахстана.

Зачем Чубайс избавился от всех своих российских «сокровищ»

Известно, что бывший председатель «Роснано» до сих пор продолжает получать дивиденды от компаний. В 2021 году на его счет поступило около девяти миллионов рублей от УК «Роснано» и 29,5 миллионов от АФК «Система». В 2022 году его доходы от фирм составили 240,5 миллионов рублей, при этом в 2023 году они сократились до пяти миллионов в год, поскольку компании перестали платить.