В МВД раскрыли схему мошенников, связанную с обращениями в «поддержку»

Россиянам следует обращать внимание на канал связи, имя отправителя и номера «поддержки» в сообщениях, которые требуют срочно связаться по определенному номеру, чтобы не стать жертвой мошенников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УБК МВД России.

Накануне в МВД РФ рассказали, что аферисты рассылают потенциальным жертвам поддельные документы или сообщения, подталкивают людей к тому, чтобы они срочно звонили по номеру, указанному в бумагах или SMS

В киберполиции заметили, что россиянам необходимо обращать внимание на ряд деталей, в частности, на то, откуда пришло сообщение.

«Канал связи — государственным организациям запрещено для официальных уведомлений пользоваться иностранными мессенджерами, сообщение пришло именно оттуда — это сразу признак подлога; имя отправителя — это просто текст, который мошенник вписал в настройки своего аккаунта; одинаковые номера «поддержки», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе подчеркнули, что настоящие финансовые организации всегда представляются: указывают своё название, имя адресата, последние цифры карты.

В том случае, если сообщение приходит от абстрактной финансовой организации, без указания названия, — это 100% мошенничество, констатировали в МВД.