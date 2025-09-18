ИИ как помощник в досуге: как гид портала «Рамблер» изменил опыт посещения Пикника Афиши

Технический директор портала рассказал об интеграции искусственного интеллекта в сценарий посещения фестиваля

18 сентября 2025 года прошла конференция CNews «Технологии искусственного интеллекта». В пленарной сессии выступил Chief Data Scientist портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) Сергей Карпович с докладом «Как портал “Рамблер” объединил онлайн-ИИ и офлайн-фестиваль: создание гида на основе искусственного интеллекта для Пикника Афиши».

Команда «Рамблера» специально для фестиваля разработала AI-помощника на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса. В своем выступлении Карпович подробно рассказал о том, как «гИИд» помогал гостям ориентироваться на площадке фестиваля в реальном времени: подсказывал, что происходит на разных сценах, а также составлял индивидуальные сценарии посещения по музыкальным предпочтениям и гастрономическим вкусам. Всего в Москве и Санкт-Петербурге было проведено свыше 5 тысяч диалогов с ИИ-гидом, при этом он успешно решил более 95% всех пользовательских запросов.

Сергей Карпович, CDS портала «Рамблер»:

«Когда человек приходит на большой фестиваль, он сталкивается с огромным потоком информации — много сцен, сотни активностей, расписания, навигация. Наша цель заключалась в том, чтобы превратить хаос в удобный и персонализированный опыт, поэтому мы создали ИИ-гид, который понимает сленг и свободную речь, умеет подстраиваться под интересы пользователя и помогать не только с выбором музыки или еды, но и в нестандартных ситуациях».

Конференция «Технологии искусственного интеллекта» от CNews — одно из ключевых мероприятий в России, посвящённых практическому применению ИИ в бизнесе и госсекторе. На площадке обсуждаются стратегии цифровизации, успешные кейсы внедрения искусственного интеллекта и вызовы, связанные с регулированием и безопасностью технологий.