Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала скандал, который разгорелся в Калужской области из-за школьниц, приходивших на занятия в хиджабах.

Ранее В Жуковском районе Калужской области родители возмутились из-за учениц, пришедших на занятия в Чубаровскую школу, в хиджабах. Об этом стало известно порталу Kaluga News.com. Россиянка поделилась, что две учащиеся из 7 и 9 классов стали появляться на уроках в платках. По ее словам, директор школы пыталась донести до родителей девочек правила о ношении светской формы. Однако беседа никакого результата не принесла — одна из матерей пришла в школу с адвокатом.В министерстве образования Калужской области подчеркнули, что администрация школы подробно разъясняет семьям правила одежды, однако пока стороны не пришли к согласию.

Тут сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, Россия — это светское государство, а школа — это светское учреждение. При этом дресс-код школы у нас определяет само образовательное учреждение. Как правило, это светлый верх и темный низ. С другой стороны, никаких норм, касающихся ношения хиджабов, на сегодняшний день нет. Вместе с тем у нас есть статья Конституции, которая говорит о свободе вероисповедания. И если религия девушек требует того, чтобы они носили подобную одежду, то я не вижу в этом ничего плохого. А если в отношении ношения хиджабов начать резко вводить запреты, то это может привести к обострению межнациональной обстановки, к межрелигиозным проблемам. Если девушки хотят носить хиджаб, то зачем здесь возмущаться? Разве это кому-то мешает? Разве это мешает учебному процессу? Россия всегда была многонациональной страной. Мы всегда находили возможность сосуществовать с другими народами, и это огромное достояние нашего государства. Так что в данном случае, как мне видится, конфликт раздувается на ровном месте. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин ранее назвал недопустимым ношение хиджабов и другой религиозной одежды в школах.