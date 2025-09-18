«Супердискотека 90-х» возвращается

Более 20-ти любимых артистов, секретные зарубежные гости, ностальгические видосы и целый мир 90-х – в этом году «Супердискотека 90-х» Радио Рекорд пройдет в столицах с программой «Айда в Лунапарк!». В Санкт-Петербурге событие состоится 15 ноября в Ледовом дворце, в Москве – 19 декабря в Live Арена.

Каждый год фестиваль представляет новое шоу. В 2025 году организаторы предлагают отправиться в лунапарк и вспомнить как это: запачкать щёки сладкой ватой, врезаться в машинку на автодроме, залететь с закрытыми глазами в комнату страха и выиграть иностранную жёвку за стрельбу в тире. В фойе будут установлены различные развлечения, здесь же для поклонников электронной музыки 90-х и нулевых будет работать танцплощадка «Колбасный цех».

Впервые на сцену «Супердискотеки 90-х» со своими хитами выйдут группы «Дюна», «140 ударов в минуту», «Унесенные ветром» и Lika Star. Среди участников фестиваля Шура, «Вирус», Алёна Апина, Hi-Fi, Оксана Почепа Акула, Кай Метов, Оксана Ковалевская Kraski, «Лицей», Ирина Салтыкова, «Технология», «Монокини», Карина Кокс (экс-«Сливки»), «Русский Размер», Полина Ростова, Total&Cherkunova. Кульминацией шоу станет выступление секретного иностранного гостя, имя которого станет известно во время выхода на сцену.

Организаторы ждут зрителей в костюмах той эпохи: лосины и малиновые пиджаки, барсетки и варенки, залитые лаком челки и колготки в клетку – в программе только хиты 90-х и соответствующий антураж.

«Супердискотека 90-х» Радио Рекорд – главный ретромегадэнс страны, который проводится радиостанцией уже более 25 лет.

Купить билеты и получить подробную информацию о событии можно на сайте.