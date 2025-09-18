На Кубани спустя месяц спасли дельфина из пресной реки

На Кубани удалось поймать дельфина, который заплыл в пресноводную реку Бейсуг — пребывание в такой воде опасно для здоровья животного. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что дельфин заплыл в Бейсуг почти месяц назад — все это время его пытались выловить из реки, но безуспешно. Помимо этого, дельфина также пытались отогнать в море без ловли, но тоже без результата.

«Черноморским афалинам всё же нужна вода морская – иначе могут возникнуть проблемы с кожей. Специалисты пытались поймать несчастного, но тот пошел на принцип и категорически не хотел ловиться. Тогда его попытались отогнать в море – и тоже без успеха», — сообщает издание.

В итоге животное все же удалось поймать в сети. В данный момент его поместили в бассейн — какое-то время дельфин будет проходить реабилитацию, а специалисты обработают его раны. После его выпустят в Черное или Азовское море.

Ранее Росприроднадзор оформил разрешение на проведение спасательной операции по спасению дельфина из реки Бейсуг.