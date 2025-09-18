ЭКГ-форум ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ» состоится 17 октября в Нижнем Новгороде

17 октября 2025 года в Нижнем Новгороде на площадке «Академии Маяк» им. А.Д.Сахарова состоится ЭКГ-форум ответственного бизнеса «СО.ЗНАНИЕ». Мероприятие объединит ключевых представителей бизнеса и государства для выработки конкретных решений в области экономики, социальной политики и экологии.

Поддержка ответственного бизнеса — один из стратегических приоритетов страны, о чем неоднократно заявлял Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркивает, что необходимыми мерами являются повышение заработной платы, улучшение условий труда и социальных пакетов для работников.

Именно эти посылы легли в основу национальной системы оценки деловой репутации – рейтинга «Экология-Кадры-Государство» (ЭКГ), который оценивает компании по трем ключевым направлениям: экологическая ответственность, уровень заботы о сотрудниках, партнерство с государством. Миссия рейтинга – объединение усилий государства и бизнес-сообщества для достижения национальных целей развития и формирование новых стандартов человекоцентричной корпоративной культуры.

«Достижение поставленных главой государства национальных целей требует консолидации всех ресурсов: как государственных, так и частных. Многие предприниматели это понимают и демонстрируют ответственность за будущее страны, региона, города, в котором они работают, за свои трудовые коллективы и членов их семей. В свою очередь, государство заинтересовано в том, чтобы таких практик становилось больше. В эпоху, когда потребители и партнеры выбирают тех, кому можно доверять, участие в ЭКГ-рейтинге является инвестицией в будущее компании. А значит, рейтинг можно использовать как практический инструмент для государственно-частного партнерства», – отметил полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

В 2025 году ЭКГ-форум ответственного бизнеса и форум устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ» объединились на единой площадке. Синергия двух мероприятий позволит сформировать новые практические подходы к устойчивому развитию и укрепить промышленную, социальную и технологическую кооперацию.

«Проведение ЭКГ-форума именно в Нижнем Новгороде крайне символично. Нижегородские предприниматели исторически брали на себя ответственность за территорию присутствия: еще когда Нижний называли «Карманом России», а бизнес – купечеством. Задача форума – найти действенные меры поддержки ответственного бизнеса и привлечь к этой деятельности новых игроков. Уверен, что это мероприятие станет отличной площадкой для обмена опытом на всех уровнях», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Деловая программа форума будет сконцентрирована на 3 тематических треках, каждый из которых отражает ключевые приоритеты ответственного бизнеса и устойчивого развития:

Трек 1 : Экология. Вопросы сохранения биоразнообразия, декарбонизации и циклической экономики. В фокусе – задачи бизнеса и государства для снижения воздействия на окружающую среду с использованием наилучших доступных технологий.

Трек 2 : Человек. Ключевой тренд — корпоративная социальная ответственность. В рамках трека состоится презентация Корпоративного демографического стандарта, а также дискуссии о поддержке сотрудников с детьми, участников СВО и их семей. В центре дискуссии: как забота о сотрудниках влияет на лояльность и эффективность, а также какие корпоративные инициативы наиболее востребованы среди сотрудников.

Трек 3: Партнёрство бизнеса и государства. Лучшие практики взаимодействия для развития территорий и создания социальной инфраструктуры. Участники обсудят региональные законы о поддержке ответственного бизнеса, меры государственной мотивации и перспективы их развития. Отдельный блок будет посвящен практическому применению индекса деловой репутации в корпоративных и государственных закупках как инструменту снижения рисков и повышения качества исполнения контрактов.

Завершится форум церемонией награждения лидеров ЭКГ-рейтинга Приволжского федерального округа.

Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Нижегородской области и Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Партнеры форума – Сбер и «Россети Центр и Приволжье». Бизнес-партнер – «Русполимет».