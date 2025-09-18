В ГД отреагировали на предложение временно отключать россиянам интернет ради здоровья

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь россиян, поэтому введение ограничений на доступ к сети стало бы недальновидным решением. Об этом в разговоре с Рамблером заявила депутат Госдумы РФ, член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать россиянам интернет как минимум на выходные или на неделю, чтобы они отдыхали. В комментарии изданию «Абзац» парламентарий отметил, что на 70 процентов интернет используется «для вреда здоровью». Он подчеркнул, что люди много времени проводят в сети, при этом портя себе зрение, нервы или формируя зависимость — игроманию.

Я не считаю эту идею жизнеспособной, так как на сегодняшний день очень многое в нашей жизни связано с интернет-технологиями. В случае отключения сети мы не сможем рассчитываться в магазинах, переводить деньги родственникам и так далее. Кроме того, если говорить о цифровой медицине, то в случае необходимости мы не сможем уточнить свой диагноз, могут возникнуть проблемы с передачей данных от одной поликлиники другой. То есть мы много чего не сможем делать… Если у человека нет желания пользоваться интернетом, то он может этого не делать. А запрещать то, что двигает прогресс, на мой взгляд, было бы недальновидно. Светлана Бессараб Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил о планах по расширению доступности широкополосного интернета в стране. Согласно поставленной задаче, к 2030 году подключение получат 97% домохозяйств. В настоящее время этот показатель составляет 93%.