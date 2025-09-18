Патриарх Кирилл сравнил храмы с «бензоколонками» божественной энергии

Храм — это «духовная бензоколонка», где человек может добавить к своей жизни «божественную энергию».

Об этом в четверг, 18 сентября, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Сергия Радонежского в Астане.

— Вот, (храм — прим. «ВМ») — это та самая «духовная бензоколонка», где каждый может подкрепить себя, добавить к своей жизни божественную энергию, помогающую преодолевать скорби, проблемы и выстраивать правильное направление своего жизненного пути. Храм и должен быть таким местом. Очень важно, чтобы храм наполнялся людьми, — передает слова патриарха Кирилла РИА Новости.

Ранее духовник заявил, что православным христианам стоит полностью отказаться от употребления спиртного, так как исключительно трезвый человек может отличать правду от лжи, делать выбор в пользу правильных решений и воздерживаться от соблазнов. По его словам, Русская православная церковь стремится напомнить верующим, что незамутненное алкоголем сознание дарует человеку ясные мысли и доброе сердце.

Также он недавно сообщил, что его отец крестил президента России Владимира Путина. По словам епископа, глава государства жил неподалеку от Преображенского собора в Санкт-Петербурге, где служил его родитель.