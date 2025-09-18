На Московском финансовом форуме (МФФ) мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов в шуточной форме обсудили идею обеденного бокала вина или пива как способа повысить производительность труда.

Собянин отметил пример Германии и Италии, где работники во время обеда могут позволить себе бокал пива или короткий сон, демонстрируя высокую эффективность труда.

В ответ Силуанов пошутил: "Если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?"

Модератор пленарной сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поддержал идею, добавив, что, если это единственное разногласие между чиновниками, его можно легко уладить.