Несчастный случай и тюремный срок: как живет Илья Варламов*

Илья Варламов* (признан иноагентом) долгие годы был одним из самых популярных российских блогеров. Он активно занимался социальной и политической журналистикой, писал посты с фотографиями о своих путешествиях и снимал видеоконтент о разных странах мира. Архитектор по образованию, Варламов* неплохо разбирался в обустройстве современного города и много рассказывал о проблемах урбанистики.

После начала СВО блогер покинул Россию. За границей он продолжал делать выпуски для своего YouTube-канала. В марте 2023 года Минюст внес его в перечень иноагентов, причиной называлось распространение блогером фейков о российской власти и ее политике, а также получение поддержки от иностранных источников. Несмотря на предписание об обязательной маркировке иностранных агентов, Варламов* решил проигнорировать законодательство РФ и продолжил писать посты в соцсетях без нее.

В конце июня 2024 года суд назначил блогеру штраф по статье о дискредитации ВС РФ. А в августе 2025 года Мещанский суд Москвы заочно приговорил его к 8 годам колонии и оштрафовал на 99 миллионов рублей.

После отъезда из России Илья Варламов* превратился в настоящего международного кочевника. К осени 2023 года он посетил 37 стран, а общее число авиаперелетов блогера превысило сотню. В феврале 2024 года инфлюенсер покорил самую высокую вершину Африки – Килиманджаро.

В мае того же года с Ильей* произошел несчастный случай. Блогер всегда был любителем велоспорта и с удовольствием катался в свободное время. В этот раз он отправился на велопрогулку в очень ветреный день.

«В какой-то момент я потерял концентрацию, на что-то отвлекся, в итоге я полетел на асфальт. Что стало причиной падения, я так и не понял», — позже написал Варламов*.

У блогера диагностировали перелом шейки бедра и кости руки в районе плеча. Его экстренно прооперировали.

После восстановления и выписки из больницы Илья* снова отправился в путешествия по миру. На днях он рассказал о необычном законе на острове Тувалу, где по воскресеньям строго запрещено продавать алкоголь даже туристам.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России