Отопительный сезон начался в 20 регионах России

В 20 российских регионах начался отопительный сезон 2025 — 2026 годов. Об этом 18 сентября заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе выступления на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства, передает ТАСС.

Чтобы отопительный сезон прошел успешно, нужно завершить ремонты, обеспечить аварийный запас ресурсов и техники, а также отработать порядок действия при нештатных ситуациях, пояснил Файзуллин. По его словам, с этого года особую роль в обеспечении подготовки к зиме играют органы жилищного надзора.

«Отопительный сезон начат в 20 регионах России», — отметил глава Минстроя.

Как писала «Парламентская газета», в конце августа Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ввести административную ответственность для теплоснабжающих организаций за неустранение нарушений перед началом отопительного сезона.