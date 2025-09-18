В Москве открыли наследственное дело вдовы режиссера Гайдая

В столице началась процедура оформления наследства после смерти известной актрисы, вдовы Леонида Гайдая, Нины Гребешковой.

Наследственное дело по факту смерти заслуженной артистки России Нины Гребешковой открыто в Москве, сообщает РИА «Новости».

В документах указана дата смерти актрисы – 10 мая 2025 года. В этот день Гребешкова скончалась, ей было 94 года.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года и снялась примерно в 130 фильмах, среди которых такие хиты советского кинематографа, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Не может быть!» и «Спортлото-82». На протяжении 40 лет она была супругой знаменитого режиссера Леонида Гайдая, народного артиста СССР.

