Поклонская поздравила россиян с неоязыческим праздником

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале поздравила россиян с неоязыческим праздником Мабон, который отмечается в день осеннего равноденствия.

«Это время, когда Земля принесла свои плоды нам, людям, урожай собран, и приходят холода, люди готовятся к зиме. Переломный момент между летом и зимой, когда день равен ночи, и настало время засыпания стихии Воды, с которым меняется ритм нашей жизни: наступает окончание внешней работы и начало внутренней», — написала Поклонская.

Экс-прокурор Крыма увлекается языческими практиками. Так, 31 октября 2024 года Поклонская поздравила граждан с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, она призвала к переменам в жизни.

Перед прошлыми новогодними праздниками Поклонская поздравила россиян с Йолем. По ее словам, древняя традиция этого языческого праздника всегда живет в мире и, несмотря ни на какие перемены, остается в сознании. Женщина пожелала всем волшебства и исполнения самого заветного.

Увлечения Натальи Поклонской языческими практиками критиковали в РПЦ. Так, епископ Иосиф заявлял, что ее поведение представляет собой «путь к бесовским силам».