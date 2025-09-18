В РПЦ разрешили мужчинам целовать друг друга в губы

Иеромонах Макарий (Маркиш) из Иваново-Вознесенской епархии рассказал, что общение между людьми не должно регулироваться произвольными нормами, а православие не запрещает верующим одного пола целоваться в губы, щеки или плечи, если это соответствует традициям.

Он пояснил, что в Новом Завете апостол Павел упоминал «святое лобзание» как форму приветствия, не ограничивая его между мужчинами и женщинами. По его словам, подобное приветствие зафиксировано в духовно-практических установлениях и может применяться в зависимости от ситуации, включая служение Божественной литургии, где священник и дьяконы обмениваются лобзанием и словами «Христос посреди нас».

Макарий отметил, что православие допускает как символический поцелуй «щека к щеке», так и поцелуй в плечо или губы между родственниками одного пола, если это соответствует обычаям предков. Он привел пример христосования на Пасху, когда верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» и троекратно целуют друг друга в щеки, независимо от пола.

Священник подчеркнул, что обычай «святого целования» восходит к древнему христианству и служит демонстрацией духовного родства и единства веры, показывая отсутствие вражды между людьми и укрепляя общение в рамках традиций, передает «Абзац».

При этом в России за поцелуи в общественных местах можно получить административное наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.