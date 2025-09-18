На прощание с Юрием Бутусовым пригласили всех желающих

Прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым будет открытым для всех желающих, сообщила фотограф Ольга Кузякина в своём Telegram-канале.

«Приходите, если есть возможность и желание», — призвала она.

К публикации Кузякина приложила схему проезда к месту церемонии.

Напомним, прощание состоится 21 сентября в 12:00 на Кунцевском кладбище в Москве.

Юрий Бутусов ушёл из жизни 9 августа в возрасте 63 лет. Он утонул во время отдыха в Болгарии.