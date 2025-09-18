Стало известно число иностранцев, выдворенных из России судебными приставами

С января по август нынешнего года судебные приставы выдворили за пределы России около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает газета «Ведомости».

Эти цифры на треть меньше, чем показатели аналогичного периода 2024 года. Тогда судебные приставы выдворили около 55 тысяч человек. А всего в прошлом году из России было депортировано 88 тысяч иностранцев.

Более низкие показатели текущего года, возможно, связаны с тем, что в России с 1 января по 10 сентября действовал указ президента, позволявший лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение.

