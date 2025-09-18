В Гидрометцентре рассказали, когда в России выпадет первый снег

Первый снежный временный покров в РФ установится уже в ночь на пятницу в Якутии. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Газета.Ru

Он отметил, что мокрый снег уже наблюдается на юге Дальнего Востока.

«А вот ситуация, когда снег образует временный снежный покров, можно говорить, что происходит впервые в этом году после зимнего периода», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в ночь на пятницу и в выходные на территории Якутии ожидается снег, мокрый снег и ветер до 21 м/с. На Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях ожидаются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

Накануне главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что не верит прогнозам о возможном снегопаде в Москве в сентябре.

При этом эксперт предупредила об ожидаемом снижении ночных температур после начала астрономической осени 23 сентября до уровня в 2–7°C. Специалистка отметила, что, поскольку отрицательные температуры не ожидаются, то не будет и снега.

