В последние дни имя индийской ясновидящей Арчены Нагабушанам не сходит с первых полос международных СМИ. Миллионы людей обсуждают ее тревожные прогнозы. Кто-то называет её новой Вангой, другие – лжепророчицей.

Однако даже скептики признают: ее слова цепляют, пугают и заставляют задуматься. Особенно – пророчество о судьбе России, Украины и всей планеты.

«В 2026 году у всех сторон появится возможность завершить противостояние. Но будущее не высечено в камне», – заявила ясновидящая о конфликте на Украине.

Известность Арчена получила после пророчества о Дональде Трампе. Еще в 2023 году Арчена заявила, что в отношении бывшего президента США готовится покушение, и он выживет. Летом 2024 года на Трампа действительно было совершено покушение – и он остался жив. После этого заявления Арчены начали воспринимать более серьезно даже самые скептически настроенные аналитики.

Но гораздо большую обеспокоенность вызвали ее слова о будущем Земли. Арчена уверена: планета вступает в эпоху глобальных катастроф. По ее предсказанию, уже в ближайшие годы человечество столкнется с разрушительными землетрясениями, ураганами, наводнениями и прочими стихийными бедствиями. Причем даже те регионы, которые считались безопасными, окажутся под угрозой. Особенно пострадают Индия, Китай, Пакистан, страны Африки и Латинской Америки. Миллиарды людей, считает провидица, будут вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в более стабильных климатических зонах. Основными направлениями массового переселения станут Россия, Канада и север Европы.

Не менее тревожными оказались ее слова об искусственном интеллекте. Она утверждает, что технологии могут выйти из-под контроля. Машины в будущем не только научатся создавать оружие, но и могут принять решение о том, что человечество им больше не нужно.

Есть у провидицы предсказание и для России, которую ждет глубокая трансформация. В ее видении страна переживет серьезные внутренние изменения, укрепит экономику и суверенитет, а в итоге станет примером для всего мира. Именно Россия способна показать миру, как можно пройти сквозь испытания и остаться верной своему пути, передает телеканал «Царьград».

