Не дожил до суда: скончался обвиняемый в коррупции экс-мэр Вологды Шулепов

Бывший глава Вологды и экс-депутат Госдумы Евгений Шулепов, являвшийся главным фигурантом громкого дела о коррупции, скончался. О его смерти сообщила дочь Елена на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", написав: "Папы больше нет".

Смерть наступила на фоне серьезных проблем со здоровьем: в ноябре 2024 года, находясь в СИЗО, Шулепов перенес инсульт, после чего ему потребовалось несколько операций, включая установку кардиостимулятора.

Евгений Шулепов был арестован в мае 2024 года. Ему было предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 11,3 миллиона рублей от застройщиков за содействие в получении разрешений на строительство в период его работы главой Вологды с 2008 по сентябрь 2016-го года. По версии следствия, взятки передавались как деньгами, так и в виде недвижимости и крупных скидок на квартиры.

Кроме того, экс-мэра обвиняли в мошенничестве при реализации программы переселения из аварийного жилья и в незаконном получении из муниципальной собственности объектов недвижимости на сумму не менее 90 миллионов рублей. После инсульта Шулепов отказался от мандата депутата областного Законодательного собрания.

Незадолго до смерти, в августе этого года, Генеральная прокуратура подала иск об изъятии у Шулепова, его семьи и окружения многочисленных активов, предположительно полученных преступным путем. Был наложен арест на 49 объектов недвижимости, доли в компаниях и денежные средства 14 ответчиков по иску.

