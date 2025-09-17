Екатерина Мизулина высмеяла Киркорова

Руководитель «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала в своем Telegram-канале, что в определенной ситуации члены профсоюза для артистов будут нести коллективную ответственность.

Ранее известный певец Филипп Киркоров прокомментировал конфликт, связанный с концертом Егора Крида, который прошел в «Лужниках». Певец поддержал коллегу, оказавшегося в центре скандала, и предложил создать в России профсоюз для артистов.

Глава ЛБИ заметила, что если кто-то из членов организации будет признан иностранным агентом или участником запрещенного в России экстремистского движения, это будет касаться всех.

Свою публикацию Мизулина сопроводила фотографией шоумена с подписью «в соцсетях заметили «водолазку для извинений» у знаменитостей».

Напомним, что многие звезды принесли извинения своим поклонникам после скандала, сопровождавшего так называемую «голую вечеринку» артистки и блогера Насти Ивлеевой. На видео они предстали в скромных водолазках, что и стало поводом для появления ряда мемов и тренда на одежду такого типа в критических случаях.