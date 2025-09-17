Мягкие, бесснежные зимы в России могут стать обычным явлением, если глобальное потепление продолжит влиять на природные процессы, рассказал «Абзацу» главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко.

По словам метеоролога, в период с 1991 по 2020 год среднемесячная температура воздуха в зимние месяцы поднялась до -6,2°. Он добавил, что за три десятилетия климатических наблюдений январи в Москве потеплели на 3 градуса, а за 245 лет — на 5 градусов.

Журналисты напомнили, что устойчивый снежный покров существует там, где показатели самого холодного месяца не превышают -3 °. Если тенденция к потеплению год от года продолжится, в России исчезнут снег и привычная холодная зима.

«Наличие устойчивого снежного покрова – основная черта климата европейской части России. Во всяком случае, ее средней полосы. Если потепление продолжится, рано или поздно устойчивый снежный покров перестанет быть обязательным элементом зимы», — разъяснил Локощенко.

Ранее синоптики сообщили, что жителей столичного региона ждет классическая, но несколько гипертрофированная «русская зима». Они добавили, что такой не было 250 лет.

Основной проблемой станут не столько низкие температуры, сколько обильные, почти беспрерывные снегопады, усиленные порывистыми ветрами, предупредили метеорологи.