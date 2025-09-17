Милонов дал совет россиянкам по поиску мужа

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что российским женщинам следует искать будущих мужей либо в церкви, либо в партии "Единая Россия", отметив, что "больше негде искать". Таким мнением парламентарий поделился в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, депутат дал советы, какие мужчины должны насторожить потенциальных невест. По его словам, главным признаком непригодности к семейной жизни является "чрезмерная ухоженность", которая указывает на самовлюбленность и нарциссизм.

"Тяга к якобы модным шмоткам, если он не на стиле, а на киче. Когда у него футболка с какими-то крыльями, татуха, бицуха — это тоже очень опасно", — считает Милонов.

Парламентарий также высказал свою теорию происхождения такого мужского образа, который, по его мнению, чужд российской культуре.

"Откуда пошёл этот культ маскулинности, этих блестящих маслом мышц — это всё от гомосексуалистов*, от Америки пошло. Это они так себя позиционировали, а наши почему-то скопировали, думали, что они на мужиков похожи", — объяснил депутат.

* - Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.