Режиссера Бутусова похоронят в Москве против его воли спустя 1,5 месяца после гибели

Известного режиссера Юрия Бутусова спустя 1,5 месяца после гибели в Болгарии похоронят на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом пишет «СтарХит».

Бутусов ушел из жизни 9 августа — утонул на пляже в Созополе. Его тело было кремировано, урну с прахом доставили в Россию.

В первые дни родные 63-летнего театрального деятеля говорили о том, что согласно его воле, организуют похороны в Санкт-Петербурге, его любимом городе.

«Друзья, появилась информация о похоронах Юрия Николаевича Бутусова. Они состоятся в Москве на Кунцевском кладбище 21 сентября в 12:00», — пояснили в пресс-службе Театра имени Ленсовета.

Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. В 1996 году закончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Дипломная работа «В ожидании Годо» принесла Бутусову две награды на фестивале «Золотая маска» и приз за режиссуру на «Рождественском параде», став началом яркой карьеры.

Режиссер называл театр Ленсовета своим первым домом, а «Сатирикон», куда Юрия в 2002 году пригласил Константин Райкин, — вторым.

Мастер был многократным лауреатом премий «Золотая маска», «Золотой софит», а также получал награды «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона».

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу.