Артемий Лебедев обвинил Пугачеву в лицемерии

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев обвинил певицу Аллу Пугачеву в лицемерии после ее интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он заявил, что Пугачеву всегда любила советская и российская власть.

«Я напомню, что это был самый обласканный властью советской и всеми президентами какие только были, начальниками персонаж в российском медиабизнесе. Поэтому ей на что-то жаловаться — это просто супермегапупер-грех и лицемерие», — заявил Лебедев.

Он также обратил внимание на то, что, пока Пугачева жила в России, она не жаловалась на действующую власть.

Ранее стало известно о сожалениях певицы после интервью Гордеевой. Она призналась, что ее «минутный порыв говорить» пропал.

Интервью с Пугачевой вышло на YouTube-канале Гордеевой 10 сентября и набрало более 18 миллионов просмотров. В беседе российская певица заявила, что уехала из России в 2022 году из-за того, что ее супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) включили в список иностранных агентов.

«Я давно сказала, что могу покинуть Родину, которую очень люблю, только в одном случае — если Родина меня предаст. А она меня предала», — заявила артистка.

При этом она добавила, что вместе с семьей не была готова к эмиграции.