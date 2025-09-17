В Финансовом университете открылась программа «Управление и экономика в гольф-индустрии»

В Финансовом университете состоялось торжественное открытие уникальной образовательной программы Executive MBA «Управление и экономика в гольф-индустрии» — первой в России и странах СНГ, ориентированной на подготовку топ-менеджеров и управленцев в сфере гольф-бизнеса. Программа реализуется Высшей школой предпринимательства на Факультете экономики и бизнеса Финансового университета при активном участии и всесторонней помощи Ассоциации гольфа России.

Первый заместитель председателя Государственной Думы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков подчеркнул важность развития гольф-индустрии в стране.

«Гольф, будучи молодым для России видом спорта, обладает значительным потенциалом для реализации ключевых задач государственной политики в области формирования здорового образа жизни россиян, развития спорта среди детей и молодежи, а также укрепления позиций страны на международной арене. Как один из самых массовых видов спорта в мире, гольф способствует развитию социальных связей. Уверен, что запуск программы Финансового университета будет способствовать увеличению числа высококвалифицированных специалистов в этой динамичной и конкурентоспособной отрасли, отвечая стратегическим целям развития отечественного спорта», — заявил он.

Ректор Финансового университета Станислав Прокофьев отметил, что открытие этой программы — это «безусловно важное, знаковое событие не только для нашего университета, но и для всей отрасли».

«Гольф, являясь одним из наших корпоративных видов спорта, уже давно вышел за рамки спортивной дисциплины, став неотъемлемой частью культуры Финансового университета. Мы гордимся нашими студентами, которые четыре года подряд уверенно занимает лидирующие позиции в Национальной студенческой лиге гольфа. Данная программа — наш стратегический ответ на запрос времени. Россия формирует собственный кадровый резерв, и мы, как флагман этого процесса, создаем не просто бизнес-образование, а уникальную платформу для подготовки будущих лидеров гольф-сектора», — отметил он.

Группа из 15 слушателей уже начала обучение с очной недельной сессии в обновленном кампусе Финансового университета на Ленинградском проспекте. В течение семи месяцев будущих управленцев в гольф-индустрии ждет насыщенная образовательная программа, состоящая из лекций, мастер-классов, стажировок в ведущих гольф-клубах России «Пестово», «Завидово», «Московский городской гольф-клуб» и спортивного трека, который позволит не только овладеть актуальными методиками управления и экономики, но и совершенствовать навыки игры в гольф. Программа включает модули по стратегическому управлению, экономике, маркетингу, девелопменту гольф-полей, HR и клиентскому сервису.

В составе преподавателей и приглашенных экспертов — топ-менеджеры российских гольф-клубов, ведущие эксперты сферы российского и зарубежного гольфа, представители Ассоциации гольфа России, руководители структур государственного управления, которые поделятся своим опытом и знаниями, необходимыми для успешного управления в индустрии.