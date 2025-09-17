В Москве прошел форум в области ESG «Дело в людях: пространство устойчивых решений»

Ассоциация менеджеров провела в Москве Всероссийский форум в области ESG «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Мероприятие в 18-й раз стало площадкой для обсуждения актуальных трендов в области устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.

© Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Пленарная сессия форума «Природный капитал как валюта будущего» в этом году была посвящена вопросам сохранения ресурсов и экологической политике. Ведущие эксперты по ESG и устойчивому развитию из крупнейших российских компаний обсудили возможности трансформации природного наследия страны в стратегические преимущества для достижения лидерства в области климата и экосистемных услуг.

Официальную часть мероприятия открыл президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

«На примере проекта "Дело в людях" мы видим, что социальные вызовы по-прежнему остаются актуальными для бизнеса и за прошедшее время уже стали частью стратегического курса многих компаний. В условиях постоянных перемен особенно важно удерживать фокус и на таких долгосрочных задачах, как сохранение природного наследия, обеспечение экологической устойчивости. Только системный, комплексный подход позволит бизнесу своевременно реагировать на текущие вызовы и формировать будущее, основанное на ответственности, заботе о планете и долговременных ценностях», — отметил он.

На дискуссионной панели «Устойчивое развитие на старте в призме HR» участники проанализировали потенциал повестки устойчивого развития для формирования сильного HR-бренда компании и эффективного командообразования.

Особое внимание на мероприятии было уделено инструментам, практикам и технологиям сохранения природного наследия, нетронутых территорий, которые с каждым годом приобретают все большую ценность на фоне усиливающихся экологических и ресурсных вызовов. Как разрушить барьеры в развитии технологического суверенитета страны, определить наиболее эффективные инструменты для достижения целей устойчивого развития, и что сегодня может сделать бизнес для активного продвижения наукоемких решений, обсудили на форуме участники сессии «Технологии и наука на службе устойчивого развития».

На сессии «Партнерство и коллаборации: как усилить друг друга в развитии территории присутствия» эксперты рассмотрели, как межотраслевое сотрудничество способствует внедрению инновационных решений и создает новые возможности в области ESG. В рамках сессии «Этика и ESG-коммуникации» обсудили, как этичное поведение помогает компаниям выстраивать доверительные отношения с клиентами и партнерами, а также избегать ловушек гринвошинга и гринхашинга, оставаясь честными и открытыми.

Помимо классических форматов дискуссий, для участников форума прошли питч-сессии, диспут-батлы и нетворкинг-сессии. Так, сессия «Битва поколений за зеленое будущее» состоялась в формате диспут-батла, на котором участники окунулись в живую дискуссию о том, как разные поколения формируют будущее в области устойчивого развития. На питч-сессиях стартапы, поставщики технологий и НКО представили проекты для крупных корпораций. Особое место программы форума было отведено вопросам стратегии и планирования — эксперты обсудили, как расширять горизонты, следить за инновациями, сохраняя устойчивость бизнеса.

В ходе мероприятия были также анонсированы новые проекты и инициативы в области ESG, в их числе — инициированный Ассоциацией менеджеров проект «Зеленой декларации бизнеса», призванный усилить роль российских компаний в сохранении природы России и глобального климата. Зеленая инициатива предложит бизнесу базовые ориентиры для формирования природоохранной политики компаний в формате добровольных обязательств — таких как отказ от реализации бизнес-проектов на диких нетронутых природных территориях с целью сохранения биоразнообразия и климата.

Также в рамках форума Ассоциацией менеджеров совместно с медиахолдингом CRE был представлен первый рейтинг ответственного строительства (РОСТ). Основная цель рейтинга — привлечение внимания к вопросам корпоративной социальной ответственности (КСО), содействие формированию стандартов качества объектов недвижимости крупного бизнеса через оценку достижений компаний.

Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей одноимённого конкурса «Дело в людях», который проводится с целью поощрения компаний, инвестирующих в социальную сферу и реализующих инновационные практики в области устойчивого развития. В этом году жюри конкурса «Дело в людях» рассмотрело 126 проектов в области экологии, управления человеческими ресурсами, развития территорий, здорового образа жизни, образования молодежи и создания общества равных возможностей. Победители были объявлены в 11 номинациях, также экспертный совет конкурса определил обладателя высшей награды — Гран-при.

Rambler&Co — информационный партнер мероприятия.