Врачи спасли посетительницу концерта Лолиты

Эстрадная певица Лолита Милявская сообщила, что у одной из посетительниц ее концерта в Геленджике случился инсульт. Об этом артистка рассказала в Telegram-канале.

Милявская поблагодарила медиков, которые дежурили на концерте, за профессионализм и своевременное оказание помощи зрительнице. Она подчеркнула, что врачи не раз спасали жизни во время ее выступлений.

«Мы всегда в райдер включаем скорую. Благодаря этому вчера женщине спасли жизнь оперативно и быстро. Это был инсульт», — рассказала Лолита.

Исполнительница предложила рассмотреть на законодательном уровне вопрос обязательного присутствия скорой помощи в театрах и на концертных площадках. По словам Милявской, в первую очередь это необходимо для безопасности зрителей.

В феврале сообщалось, что россиянка не выжила во время концерта заслуженной артистки России Елены Ваенги в Твери. Причиной стал оторвавшийся тромб, это произошло во время антракта.