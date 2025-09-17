ГД направит в ООН обращение из-за данных детей на сайте "Миротворец"

Депутаты Госдумы готовят обращение к спецпредставителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе из-за размещения персональных данных российских детей на украинском экстремистском сайте "Миротворец". Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем канале в Max.

"В преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН готовим обращение к специальному представителю Генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе в связи с фактами размещения данных о российских детях на сайте "Миротворец", - написала Кузнецова.

Депутат обратила внимание, что за прошедшую неделю в список "Миротворца" были внесены четыре ребенка, а все предыдущие годы - "сотни несовершеннолетних".

"Помимо того, что размещение персональных данных детей прямо запрещено законами многих стран, попадание несовершеннолетних в этот список ориентирует украинских неонацистов и террористов к совершению преступлений против них. Ведь такие факты уже были зафиксированы", - подчеркнула она.

Вице-спикер отметила, что по этому вопросу со стороны ООН до сих пор не было предпринято конкретных шагов, и призвала специальную рабочую группу Совбеза ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах "разработать действенные решения в части защиты прав детей, а также воспользоваться своим мандатом и предложить Совбезу ООН выверенные и политически непредвзятые решения, которые позволят защитить детей от международных террористических группировок".