Кинокритик Антон Долин (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался в беседе с YouTube-каналом «И Грянул Грэм», что не смотрел интервью Аллы Пугачевой с журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), поскольку у него есть более важные задачи.

Долин отметил, что интервью длится три часа — и он чувствует себя виноватым перед великими режиссерами Федерико Феллини и Ингмаром Бергманом, чьи все фильмы до сих не видел.

«Я себе говорю: «Когда я посмотрю хотя бы по одному разу всю классику — но, наверное, на это жизни недостаточно, поэтому этого никогда не случится, — то тогда буду смотреть что-нибудь еще», — поделился он.

Также критик добавил, что его путь в культуре развивался параллельно с творчеством Пугачевой, поэтому ее личность и творчество не стали для него определяющими. При этом Долин уважает артистку за гражданскую позицию.

«Я очень хорошо отношусь к Кате Гордеевой: она мой товарищ, талантливый журналист и бесстрашный человек. И я суперуважаю Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) за то, что в сложнейшей ситуации они выступили против. Но дело в том, что Алла Пугачева для меня не авторитет. Так получилось, что в моей культурной траектории роста я прошел параллельно Алле Пугачевой», — пояснил он.

