Объявлены победители Всероссийского конкурса корпоративных проектов «Дело в людях»

16 сентября состоялась торжественная церемония награждения победителей XVIII Всероссийского конкурса лучших корпоративных проектов в области ESG и устойчивого развития «Дело в людях», организованного Ассоциацией менеджеров. Конкурс в 18-й раз проводится с целью поощрения компаний, осуществляющих социальные инвестиции и реализующих инновационные практики в области ESG, устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

© Пресс-служба Ассоциации менеджеров

В этом году жюри конкурса «Дело в людях» рассмотрело 126 проектов в области экологии, управления человеческими ресурсами, развития территорий, здорового образа жизни, образования молодежи и создания общества равных возможностей. Победители были объявлены в 11 основных номинациях и 6 специальных. Кроме того, экспертный совет определил обладателя высшей награды конкурса — Гран-при.

«Анализ проектов конкурсантов показывает, что российские компании значительно укрепили свою экспертизу в области ESG. Каждый год яркие и инновационные практики российских компаний вдохновляют не только участников и жюри конкурса, но и все бизнес-сообщество нашей страны. Некоторые инициативы продиктованы стратегическими бизнес-целями компаний, другие реализуются на основе принципов добровольности и социальной ответственности. На примере проектов победителей и множества новых практик мы видим, что принципы ESG выходят на первый план, отвечая внутренним потребностям компаний, ориентирующихся на долгосрочное развитие и устойчивость», — подчеркнул исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Вероника Кабалина, член экспертного совета жюри конкурса, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ отметила: «В конкурсных проектах четко проявилась ориентация на национальные цели развития и важные задачи не только самих компаний, но и российского общества в целом. Помимо этого, представленные работы продемонстрировали значительный прогресс в применении цифровых инструментов — как в дизайне и концепции, так и в реализации проектов. Именно эти инициативы вошли в число самых масштабных и инновационных».

«Дело в людях» – это комплексный проект, включающий в себя форум и одноименный конкурс корпоративных практик в области ESG и устойчивого развития, который Ассоциация менеджеров проводит с 2008 года. В разные годы участниками конкурса стали более 800 компаний из самых разных секторов экономики. Проект объединяет лучшие практики и экспертизу топ-менеджеров крупнейших компаний, обобщает актуальные тренды в области устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.

Победители XVIII Всероссийского конкурса корпоративных проектов «Дело в людях»:

Гран-при

Норникель, проект «Цифровой инвестор»

Номинация «Управление человеческими ресурсами»

1 место – Норникель, проект «Цифровой инвестор»

2 место – Северсталь Менеджмент, проект «Человек – в центре»: новый взгляд на работу в металлургии»

3 место – СБЕР, проект «Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Номинация «Поколение будущего»

1 место – Образовательное бюро «Феникс», проект «Модернизация «Высшей ИТ-школы» Костромского Государственного Университета»

2 место – Северсталь Менеджмент, проект «Северсталь Вертикаль» - система по работе с молодыми специалистами

3 место – Норникель, проект «IMAKE: От школьника до молодого специалиста»

Номинация ESG-коммуникации

1 место – Группа компаний «Рики», проект «Азбука дружбы народов со Смешариками»

2 место – Магнит, проект «Живи где хочешь, работай в Магните»

Номинация «Развитие местных сообществ»

1 место – Северсталь Менеджмент, проект «Комплексная программа социальных инвестиций «Северстали»

2 место – Билайн, проект «Технологическое партнерство поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и билайн. Проект «Потеряться — не значит пропасть».

3 место – АФК «Система», проект «Система – регионам»

Номинация «Экологическая эффективность»

1 место – Металлоинвест, проект «Чистая вода» в рамках Экологической программы Металлоинвест

2 место – Магнит, проект «Ответственная рекламная упаковка: новый ориентир для поставщиков POSM»

3 место – Магнитогорский металлургический комбинат, проект «Комплекс по выпуску сухого коксующегося угля» (коксовая батарея, КБ № 12) Магнитогорского металлургического комбината

Номинация «Здоровый образ жизни»

1 место – Горьковский автозавод, волонтерский проект «ГАЗуй во двор» в рамках марафона «Навигатор добра – ты»

2 место – Металлоинвест, проект «Управление рисками здоровья работников ГК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

3 место – Торговая сеть «Пятерочка», проект «Школа питания» — программа по формированию культуры осознанного питания среди школьников

Номинация «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами»

1 место – ДОМ.РФ, проект «Организация выездного заседания в г. Доброград «Города присутствия бизнеса: как создать среду, куда хочется переехать с семьей и приглашать друзей»

2 место – СВЕЗА, проект «Проектная деятельность как инструмент активизации заинтересованных сторон»

3 место – Группа ВТБ, проект «Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации»

Номинация «Создание общества равных возможностей»

1 место – Медиакультурная группа «Амадей», проект «Медиакультурная группа «Амадей»: развитие инклюзии, социальной ответственности и культурного предпринимательства»

2 место – Лемана ПРО, проект «Товары, которые помогают»

3 место – Магнит, проект «Комплексная программа по развитию инклюзивной среды «Магнит Всевозможный»

Номинация «Устойчивый туризм»

1 место – Норникель, проект «Норникель: развитие арктического туризма в регионах присутствия компании»

2 место – АО «УК «Кузбассразрезуголь», проект «Сила угля Кузбасса»

3 место – КО «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ», проект «Любимый Край» – город сладких мастеров

Номинация «ESG-старт»

1 место – А101, Специальные проекты устойчивого развития А101

2 место – Х5 Group, проект «Благотворительный фонд «Выручаем»

3 место – Щербинский Лифтостроительный Завод, проект «Сервисный подъемник для ветроэнергетических установок»

Номинация «ESG-трансформация»

1 место – Х5 Group, проект «Ответственная цепочка поставок»

2 место – Металлоинвест, проект «PROриски» – проект повышения культуры безопасности и внедрения риск-управления

3 место – Магнит, проект «Пилот экосертификации торговой инфраструктуры: новая уровень экологической ответственности для ритейла»

Специальная номинация «Добрые дела, доступные каждому»

Авито, проект «#яПомогаю» — платформа для реализации социальных и экологических проектов, направленных на устойчивое развитие, цифровое волонтерство и поддержку уязвимых групп населения

Специальная номинация «За медиапродвижение устойчивых практик»

Русская Медиагруппа, проект «От слов к делу»

Специальная номинация «За масштаб и укрепление общественного диалога»

ЭН+, проект «Города со знаком плюс»

Специальная номинация «За вклад в устойчивое цифровое общество»

Rambler&Co, проект «На скорости медиа»

Специальная номинация «Пространство со смыслом»

Urban Green, проект «Водно-ландшафтный парк АТМОСФЕРА»

Специальная номинация «Бизнес с душой»

Туркменские пироги «От маминых рук», проект «Франшиза «От маминых рук», Туркменские пироги и интернациональная кухня с доставкой».

Информационные партнеры конкурса «Дело в людях»: Business FM, РИА Новости, Русская Медиагруппа, ШкулевХолдинг, ГПМ Радио, Агентство социальной информации, РГ-медиа, АЭИ Прайм, ФедералПресс, Rambler&Co, NEWS.ru, LIFE, Комсомольская правда, WBCMedia, Вечерняя Москва, MICE&more, Медиапроект «Сноб», NOVIKOV TV, Ресурсный центр Новых медиа, ESG Media, Spark.ru, Бизнес и Общество, Bankiros, Retail.ru, Национальный банковский журнал, PRO Качество, ИД «Управление персоналом», ICT2GO, ICT Online, EcoStandard.journal, издательство «ЭКСМО», «Экологичные мероприятия», Все дело в ESG, ESG World, HRафиша, Отдел кадров, HR-мудрость, ESG club, Brands Lovers, журнал «Экоград», журнал «Административный директор», HR Bazaar, You Social, Зеленый драйвер.

Отраслевые партнеры: АТОР, Intercomm.media, АРВЭ, АКПП, Buying Business Travel Russia, Музей Темноты, Nornickel ESG Insights, ARDA, Russian Hospitality Awards, Global Hospitality Club.