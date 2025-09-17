Иск к депутату Госдумы Певцову рассмотрит другой суд

Иск, поданный к депутату Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Дмитрию Певцову по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, вместо Тверского районного суда рассмотрит Басманный.

Об этом в среду, 17 сентября, стало известно из материалов дела.

— Гражданское дело по иску Тищенко А.Е. к Певцову Д.А. о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании принести извинения, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов передать по подсудности в Басманный районный суд города Москвы, — передает РИА Новости со ссылкой на материалы.

Гражданка обиделась на депутата Госдумы из-за того, что он отказал ей в личном приеме. По словам женщины, это принесло ей нравственные страдания, сопряженные с душевными переживаниями, что в свою очередь вынудило ее обратиться в инстанцию.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов, исключенный из фракции ЛДПР, подал в суд на партию. Такое решение, по его мнению, является незаконным. Об исключении Нилова из ЛДПР стало известно 25 июня. Глава фракции Леонид Слуцкий заявил, что депутат распространял недостоверную информацию о членах и руководстве партии.