В России ограничат выгул опасных собак

В Госдуме поддержали законопроект, который запрещает выгуливать потенциально опасных собак подросткам младше 16 лет и людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом пишет "Парламентская газета".

Запрет не будет действовать, если животное находится на закрытой территории хозяина. В список опасных пород вошли гибриды волка, питбульмастифы, некоторые бульдоги и другие собаки с ярко выраженными агрессивными качествами.

В правительстве инициативу в целом одобрили, но отметили: угрозу могут представлять не только собаки из перечня, но и крупные животные в целом.