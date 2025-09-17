Огромные очереди у посольства Японии в Москве попали на видео

Российские туристы выстроились в огромную очередь за визами перед посольством Японии в Москве. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации говорится, что очередь образовалась на Грохольском переулке. Сотрудники визового центра объяснили, что ажиотаж на получение виз связан с началом в Японии сезона Момидзи, когда в стране начинается сезон красных листьев.

До этого портал Mothership писал, что Япония столкнулась с резким снижением числа бронирований туристических поездок со стороны жителей Тайваня, Южной Кореи и Гонконга из-за популярной манги, которая якобы предсказала гигантское землетрясение в июле 2025 года.

Манга под названием «Будущее, которое я увидел», написанная Рё Татсуки еще в 1999 году, ранее привлекла внимание общественности после того, как в марте 2011 года в Японии произошло предсказанное им землетрясение. В 2021 году при переиздании книги на обложке появилось новое предостережение.

В публикации говорится, что с момента распространения информации произошло значительное падение туристического интереса к стране.