В Госдуме предложили запретить творчество популярной группы

Глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила за запрет творчества группы «Сектор Газа».

© Соцсети

Об этом она сказала «Абзацу».

«На музыкальных площадках группу «Сектор Газа», безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор», — указала она.

Депутат выразила удивление тем, что РКН к настоящему моменту не отреагировал на творчество коллектива. Останина в связи с этим заявила, что комитет ГД рассмотрит эту проблему в ближайшее время.

