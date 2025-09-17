«Дело в людях»: награда Rambler&Co за трансформацию цифровой грамотности в живой опыт

Что общего у генератора энергии, спидрайтинга и браузерной игры – история проекта, который изменил представление о социальной ответственности медиа.

© Пресс-служба

16 сентября 2025 года Rambler&Co удостоен премии конкурса «Дело в людях» в специальной номинации «Вклад в устойчивое цифровое общество». Награду получил инновационный проект «На скорости медиа», представленный на первых «Играх Будущего». Интерактивная фиджитал-зона наглядно показала, как можно эффективно совмещать популяризацию спорта с развитием цифровой грамотности, превращая теоретические знания в осязаемый, увлекательный опыт.

Концепция креативной локации представляла собой единую систему здоровых привычек. Посетители начинали взаимодействие со сканирования QR-кода и прохождения в специальном чат-боте теста на медиаграмотность. Успешное выполнение заданий открывало доступ к трём ключевым активностям: велотренажёру, преобразующему мышечные усилия в заряд для гаджетов, браузерной игре-гонке с механизмом распознавания фейковых новостей и спидрайтингу – модулю для оценки скорости и грамотности набора текста. Накопленные баллы конвертировались в полезные вознаграждения: витаминные напитки, полезные снеки или шанс выиграть фирменный техноприз от холдинга.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«Мы создали пространство, где физическая активность, критическое мышление и осознанность переплетаются, формируя новый способ взаимодействия с пользователями. Наш проект – это эволюция роли СМИ: сегодня быть социально ответственными значит не просто информировать, а развивать практические навыки для противодействия цифровым вызовам времени. В этом проекте мы предоставили аудитории инструменты для формирования здоровых привычек не только в спорте, но и в медиапотреблении. Признательна экспертному жюри и организаторам премии за эту награду».

«Дело в людях» – конкурс, организованный Ассоциацией менеджеров, который направлен на выявление и распространение лучшего опыта и инновационных практик социально ответственного ведения бизнеса для повышения прозрачности и конкурентоспособности российских компаний на внутреннем и международном рынках.