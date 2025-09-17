Работяги из Азии и Африки: какие профессии осваивают мигранты в России

В России становится все больше трудовых мигрантов из стран, которые принято считать экзотическими, в том числе африканцев и филиппинцев. Кем именно они работают, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства по подбору иностранного персонала «Амалко» Гарри Мурадян.

По его словам, в Россию на заработки едут из Индии, Филиппин, Шри-Ланки, Бангладеша, Мьянмы, Таиланда, Пакистана, Индонезии.

«Если говорить об Африке, то это в основном Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Бруней, Ангола», - отметил Гарри Мурадян.

При этом, в отличие от граждан Средней Азии, жителям этих стран для въезда в Россию нужна рабочая виза и «есть гарантия, что они проработают у тебя год или два», пояснил эксперт.

«Они не могут уволиться, уйти к конкуренту, в крупный супермаркет или маркетплейс, которые переманят его бешеными деньгами. Потому что в трудовой визе написано, что работодатель - ты и только ты. И ты получаешь предсказуемый рабочий персонал», - пояснил Мурадян.

Он также обратил внимание на то, что выгоду получает и работник, так как, если в Индии он может заработать 100 долларов в месяц, то здесь за те же обязанности ему будут платить 500 долларов. Среди «экзотических» мигрантов при этом есть отличные специалисты в профессиях, которые сейчас очень востребованы в России, например, сварщики.

«Легкая промышленность - это индийцы. Если говорить про более высококвалифицированный персонал – например, сварщиков, горнопроходчиков или электриков – то это филиппинцы. Сервис, спа и массажные салоны – это тайцы. В общепите очень хороши вьетнамцы», - пояснил Гарри Мурадян.

Также, по его словам, многие трудовые мигранты имеют опыт работы в крупных международных компаниях, в том числе на фабриках Hugo Boss или судостроительных верфях в Японии, США, Южной Корее.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин рассказал о том, что в Россию приедет миллион мигрантов из Индии из-за нехватки высококвалифицированных кадров. Дефицит кадров он объяснил тем, что часть рабочих участвует в военной операции, а молодежь не хочет идти на заводы «из-за допущенной ранее идеологической ошибки в стране».